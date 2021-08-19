Burdur'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta F.S. ve H.D.'nin üst aramasında (18,41) gram eroin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen F.S. tutuklanırken, H.D. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.