Burdur'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta F.S. ve H.D.'nin üst aramasında (18,41) gram eroin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen F.S. tutuklanırken, H.D. serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.