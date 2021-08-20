Burdur'da refüje çıkan otomobilin üzerine direk devrildi: 3 yaralı Araçta sıkışan üç kişiyi itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek kurtardı

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Burdur’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hasar alan direğin aracın üzerine devrilmesi sonucu sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, BurdurFethiye karayolu plaj yolunda meydana geldi. Ömer Aygün (24) idaresindeki 15 ABC 743 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön bölümü hurdaya dönerken, beton direk otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek yaralıları araç içinden çıkarttı. Kazada yaralanan Ömer Aygün, Gülten Çoban (73) ve Ulviye Şahin, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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