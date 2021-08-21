

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Gölü´nün rengi alg patlaması nedeniyle yer yer kahverengi ve sarıya döndü. Daha önce nisan ve haziran aylarında da yaşanan alg patlamasına siyanobakterilerin neden olduğu belirtildi.

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde alg patlaması oldu. Bu yıl nisan ve haziran aylarında da aynı olayın yaşandığı gölde, suyun rengi yer yer kahverengi ve sarıya döndü.

Uzmanlar, gölde yaşanan ve bir tür bakteri olan Nudularia spumigenadan (Siyanobakteri) kaynaklanan bu olayın balıklar ve diğer canlılar açısından doğrudan (zehir etkisi olarak) bir etkisinin olmadığını, ancak göldeki kirlenmeye ve su kalitesindeki bozulmaya işaret etmesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Alg patlamasındaki bu artışların özellikle havzadan göle gelen fosfor yüklemesinden ve küresel ısınma kaynaklı sıcaklık artışlarından kaynaklandığını belirten uzmanlar, göl ekosistemindeki bu olumsuz değişimlerin Burdur Gölü'ne özgü Burdur dişli sazancık balığının gelecekteki durumu hakkında endişelere yol açtığını ayrıca adı Burdur Gölü ile özdeşleşen Dikkuyruk ördeklerinin de artık gölü terk ettiklerini kaydetti.

Tarımsal sulama amaçlı çok sayıda gölet/baraj yapımı ve havzadan aşırı yer altı suları çekimine ilave olarak son yıllarda görülen belirgin kuraklığın da Burdur Gölü'nün su bütçesini olumsuz etkileyerek gölün küçülmesinde etkin rol oynadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-08-21 10:27:20



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