Hafif ticari araçlar çarpıştı: 9 yaralı

Halim AKCA/BUCAK, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Bucak ilçesi İncirhan kavşağında dün gece, sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 15 ABH 782 ve 07 EFG 65 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-08-23 10:40:10
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