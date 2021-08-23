Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da ağılda çıkan yangında 38 koyun öldü.
Merkeze bağlı Suludere köyünde Kadir Alyanak'a ait ağılda saat 05.00 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye sevk edilen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ağılı tamamen saran alevlere müdahale etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürdüğü yangında ağılda bulunan 38 koyun telef oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-08-23 10:43:00
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