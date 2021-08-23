'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (2)



ŞÜPHELİ DİĞER KADIN ADLİYEYE KENDİ GELECEK

Burdur'da acil serviste görevli 2 hemşireyi darbedip, güvenlik görevlilerine saldıran G.Ç., S.T. ve D.Y.'nin dışında, olaya karışan bir kadının daha olduğu, dün gece polisin hakkında işlem yaptığı kadının küçük yaşta çocuğu bulunduğu için gözaltına alınmadığı öğrenildi. Kimliği açıklanmayan kadının ifadesi alındıktan sonra evine gönderildiği ve diğer şüpheliler gibi mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmediği, işlemleri için kendisinin adliyeye geleceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-08-23 17:09:41



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