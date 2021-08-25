Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı 

DHA

Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı 


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşirelerin darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılan aile üyeleri, kendilerinin mağdur olduğunu savundu. 2 yaşındaki çocuğunu enjeksiyon için getirdiğini söyleyen E.Ç., "Olay, yanlış anlaşıldı. Biz mağduruz, bakkala çıkmaya korkuyoruz. Çünkü halk sosyal medyada bizi linç ediyor" dedi.
Burdur'da geçen çarşamba günü, Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis Covid-19 Polikliniği'ne müracaat ettikten sonra tedavisi tamamlanıp enjeksiyon birimine yönlendirilen çocuğun annesi E.Ç., enjeksiyonda çocuğunun canının yandığını iddia edip, hemşire B.E. ile tartıştı ve 'Nasıl iğne yapıyorsun' diyerek üzerine yürüdü. Aile üyeleriyle sağlık çalışanları arasında çıkan arbedede acil servis giriş kapısının camı kırıldı. Olayla ilgili şüpheliler G.Ç., D.Y., E.Ç. ve S.T. adliyeye sevk edildi. E.Ç.'nin dini nikahlı birlikte yaşadığı eşi S.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'İĞNELERİN BULUNDUĞU BİR KUTUYU ÜZERİME ATTI'
Olayda kendilerinin mağdur olduğunu söyleyen E.Ç., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Ben çocuğumu hastaneye götürdüm. Bizim amacımız oradaki sağlık personeline saldırmak değildi. Hemşire hanım bize tepki gösterince anne içgüdüsüyle hareket ettik. Amacımız onlara saldırmak değildi, 'neden böyle yaptınız' diye sorgulamaktı. 'Polise şikayet edeceğiz' dedik. Kızıma normal iğne vuruyor gibi vurmadı. Kızıma her ay sağlık ocağında aşı vuruluyor. Kızımın ayağına sapladı iğneyi. 'Neden böyle yapıyorsun' dediğimde bana eliyle vurdu. Hakarette bulundu, sizi kim alıyor buraya' dedi. 'Sen nasıl konuşuyorsun benimle böyle' dediğimde içinde iğnelerin bulunduğu bir kutuyu benim üzerime attı. Olayları videoya çekerken telefonum elimden alındı. Olay tamamen yanlış anlaşıldı. Bizim amacımız saldırmak değildi. Biz mağduruz. Olay çok farklı şekilde sosyal medyada yayınlanıyor. Orada çekilen bir videoyla bizim onlara saldırdığımız iddia edilerek, üzerimize geliniyor. Bakkala çıkmaya korkuyoruz. Çünkü halk sosyal medyada bizi linç ediyor" diye konuştu.
'KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTİYORUM'
3 aylık bir bebeği daha olduğunu anlatan E.Ç., "Eşimi tutukladılar. Ben mağdurum. Ailemin yanındayım. Ben eşimin serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını, sesimin duyulmasını aynı zamanda hastanedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi.
'BİZ KİMSEYE SALDIRMADIK'
E.Ç.'nin annesi G.Ç. (36), "Torunumun ateşi 38'in üzerinde olduğu için Covid-19 polikliniğine yönlendirdiler. Hemşire hanım çocuğun ayağına iğneyi sapladı. Çocuğun sesi soluğu kesildi. Kızım da anne içgüdüsüyle 'Abla sen ne yapıyorsun, bu nasıl iğne vurmak bıçak saplar gibi' dedi. 'Senden mi öğreneceğim, bir sürü insanla uğraşıyorum akşama kadar' diye cevap verdi. Bir anda kızımın yakasına vurarak 'çık diyorum sana, seninle mi uğraşacağım' dedi. Ben de o sırada 'Polis yok mu' diye bağırarak çığlık attım. Hastane polisi ve iki güvenlik geldi. Daha sonra bütün polisler ve güvenlikler geldi ve 'çıkın dışarı' diye üzerimize yürüdüler. Korktuk. Biz kimseye saldırmadık. Kamera kayıtları incelenirse bizim bir şey yapmadığımız, sağlık çalışanlarının bize kaba davrandığı zaten ortaya çıkacak. Ben her şey ortaya çıksın istiyorum. Bu olayda bir suçumuz varsa biz cezamıza razıyız ama hiç suçumuz yok" dedi.
G.Ç.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. ise "Halk, orada fenomen olmak için bir kişinin çektiği 30 saniyelik videoyla bizi kötü tanıyor. Tamamen haklı olan taraf biziz. Hastane güvenlik kameralarının incelenmesini rica ediyoruz. Halkımız şu anda bizi linç ediyor. Sokağa ekmek almaya bile çıkamıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-08-25 11:53:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanlarını darpta 1 tutuklama; hemşireyi suçladılar
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darpta 1 tutuklama; hemşireyi ...
Kuraklık fasulye üretimini de vurdu
YEREL HABERLER Kuraklık fasulye üretimini de vurdu
Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden ...
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (3)
YEREL HABERLER 'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden ...
Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz" Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını darp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: ...
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede (2)
YEREL HABERLER 'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden ...
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
YEREL HABERLER 'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden ...
Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi Yaşanan kavga anı ve arbede cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp ...
Ağılda çıkan yangında 38 koyun öldü
YEREL HABERLER Ağılda çıkan yangında 38 koyun öldü
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçlar çarpıştı: 9 yaralı
`Çocuğun kolunu acıttı´ diyerek hemşireleri darbettiler
YEREL HABERLER `Çocuğun kolunu acıttı´ diyerek hemşireleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.