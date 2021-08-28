Gölhisar Kaymakamından HES Kodu denetimi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde artan covid vakaları sonrasında alınan kararla lokanta, berber ve kuaför, kafe ve pastane, kahvehane ve kıraathanelere gelen vatandaşlar için HES Kodu zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda ülke genelinde yaşanan salgın süreci ve ilçemdeki artan vakalardan dolayı İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, vatandaşların toplu bir şekilde vakit geçirdiği işletme ve mekanlarda denetimlerde bulunarak, salgın süreciyle alakalı alınacak olan tedbirlerle ilgili ve sorgulama yapılacak olan HES Kodu için esnafları bilgilendirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.