Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur'da tır üzerindeki saman balyaları alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkezde bulunan saman pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre hayvan pazarının yanındaki saman ve küspe satılan alanda bekleyen tırın üzerindeki balyalar yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerini haber verdi. Yangın yerine gelen Burdur İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp çevreye sıçramadan söndürdü. Yangında yaklaşık 5 bin balya saman bir tır ve bekleme kulübesi yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.