Burcu Güneş iki yıl aradan sonra ilk konserini Burdur'da verdi Güneş, elinde Türk Bayrağı ile 10.Yıl Marşını söyledi

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Korona virüs nedeni ile Türkiye genelinde yasaklanan konserler yeniden start alırken, sanatçı Burcu Güneş de ilk konserini iki yıl aradan sonra Burdur’da verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan Güneş, “Hoş bulduk Burdur’um, pandemi sonrası iki yıl aradan sonra ilk Burdur’da konser veriyoruz. Umarım bereketli olup, böyle konserlerle devam eder, Bugün 30 Ağustos Zafer bayramımızın 99. yıl dönümü, bu büyük zaferi Türk milletine armağan eden Türk Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. 10.yıl marşını coşkuyla söyleyen sanatçı Burcu Güneş, söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu.

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