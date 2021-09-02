3 gündür aranıyordu, dere yatağında ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Hüseyin Şen'in (80), dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Burdur merkez Yassıgüme köyünde yalnız yaşayan zihinsel engelli Hüseyin Şen'den, 3 gündür haber alamayan yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmasının ardından çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Yassıgüme köyü üst tarafındaki Karılcak mevkiinde Hüseyin Şen'in cansız bedeni köylüler tarafından dere yatağı içerisinde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-09-02 16:28:50
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