E-Twinning'de başarı gösteren 140 öğretmene başarı belgeleri verildi

Burdur'da Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 20192020 eğitim yılında Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan okullara törenle ödülleri verildi.

Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan, özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitimle devam eden ve ETwinning projesinde başarı gösteren 140 öğretmene, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarı belgesi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen törende öğretmen ve öğrencilerin dijital platformlara alışık oldukları için bu proje çalışmalarında başarı gösterdiklerini belirten Burdur Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz, “Kolaylıkla uzaktan eğitime adapte olan öğretmenlerimiz bu çalışmada rehberlik etmişlerdir. Twinning çalışmaları beraberinde ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmektedir" dedi.

2017 yılında 11, 2018 yılında 13, 2019 yılında 50 ArGe çalışması, 2020 yılında 144 proje çalışması yapan okullara ve öğretmenlere başarı ödülleri verildi.

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