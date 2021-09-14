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(ÖZEL) "Bir kadın tek başına ne yapabilecek" diyenlere inat bir kente kick boksu sevdirdi

DHA

(ÖZEL) "Bir kadın tek başına ne yapabilecek" diyenlere inat bir kente kick boksu sevdirdi


Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Burdur'a 2008 yılında geldiğinde kendisine 'Bir kadın tek başına ne yapabilecek' gözüyle bakılan kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç, yıllar içinde yüzlerce sporcu yetiştirdi. Halihazırda Kick Boks İl Temsilcisi olarak da görev yapan Deniz Sögü Koç sayesinde Burdur'da, kick boks sporcusu sayısı 1500'ü geçti. Aralarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapan sporcular da yetiştiren Deniz Sögü Koç, "İlk başladığım zamanlar bayağı tepki aldım. 'Kick boks nedir, spor mudur, bir bayan burada ne yapabilir, ne öğretebilir' tarzında tepkiler aldım. Şu an yıl 2021 ve kick boksa öyle bir talep var ki üstesinden ben gelemiyorum" dedi.
Deniz Sögü Koç, 2008 yılında Burdur'a yerleştiğinde kentte kick boks yapan sporcu olmadığını fark etti. O dönem kick boks antrenörü olan Deniz Sögü Koç, ilk olarak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde öğrenci yetiştirmeye başladı. Koç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kick boks antrenörü olarak çalışmaya başladı. İlk başlarda kendisine 'Bir kadın, tek başına ne yapabilecek' gözüyle bakılan Deniz Sögü Koç, sayesinde kentte kick boks sporu sevildi. Aradan geçen sürede çok sayıda sporcu yetiştiren Deniz Sögü Koç sayesinde şu anda Burdur'da aralarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapanların da bulunduğu 1500'ün üzerinde kick boks sporcusu oldu.
"TALEBİN ÜSTESİNDEN BEN GELEMİYORUM"
Deniz Sögü Koç, "Burdur'a 2008 yılında geldim. Burdur'da kick boks branşı yoktu. İlk başladığım zamanlar bayağı bir tepki aldım. 'Kick boks nedir, spor mudur, bir bayan burada ne yapabilir, ne öğretebilir' tarzında tepkiler aldım. Şu an yıl 2021 ve kick boksa öyle bir talep var ki talebin üstesinden ben gelemiyorum. Eskiden öğrenci göndermeyen insanlar bile tanıdıklarının çocuklarını alıp gelerek 'Deniz hocam, çocuklarımızın bu branşı yapmasını istiyoruz. Bu branşın sürekliliğini gördük diye talepte bulunuyor. Elimizden geldiğince malzeme ve kontenjanımıza göre sporcu alıyoruz" dedi.
Yetiştirdiği sporculardan dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılanlar olduğunu ve güzel dereceler elde ettiklerini aktaran Koç, "Son zamanlarda kick boks sporcularının dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasına katılmaları, o şampiyonalarda güzel dereceler getirmeleri kick boks branşının başarısının artması da insanlar için kick boksa talep meselesi oldu" diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl açılan yaz spor okullarında kick boks branşında 200'ün üzerinde sporcu katıldığını söyleyen Deniz Sögü Koç, bunun kendisi için bunun onur verici olduğunu belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman yapan sporcular
Deniz Sögü Koç ile röp.
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-09-14 11:14:16

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