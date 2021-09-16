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(ÖZEL) Bölgeye has toprakla kaynatılıyor, kilosu 40 TL'den satılıyor 500 haneli köyün 200 yıldır bölgenin geçim kaynağı

İHA

(ÖZEL) Bölgeye has toprakla kaynatılıyor, kilosu 40 TL'den satılıyor 500 haneli köyün 200 yıldır bölgenin geçim kaynağı

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde 200 yıldır geçim kaynağı olan pekmezin yapımı başladı. Bölgeye has toprakla yapılan pekmez, 200 yıldır halkın gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Büyükyaka köyünde olgunlaşan üzümler bağlardan toplanıp imece usulü ile kaynatılarak pekmeze dönüştürüyor.
Bölge halkı, kır bağı olarak bilinen asmalarda yetişen üzümleri kasalara doldurularak pekmez alanına getiriyor. Ardından üzümü çuvallara doldurup havuzda ayaklarına giydikleri çizmelerle ezen vatandaşlar, üzüm suyuna o bölgeye has "pekmez mayası (toprak)" karıştırdıktan sonra kaynatıyor. Ardından dinlenme süreci başlayan pekmezler büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Yaklaşık 4 ile 5 saat süren işlemin ardından pekmezler kaplara yerleştirilip soğumaya bırakılıyor. Yaklaşık 500 hane olan köyde hane başına yaklaşık 30 kilogram pekmez üretimi yapılıyor. Pekmezin kilosu ise yaklaşık 40 TL’den alıcı buluyor.

"Zorlu bir süreç"
Pekmez üreticilerinden 74 yaşındaki Hilmi Güven, "Dedelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla 150200 yıllık bu maya pekmez toprağını kullanıyoruz. Bizim bağlar, bu maya topraklarının üzerinde yer alıyor. Büyükyaka köyünün pekmezi başka yerlere benzemiyor, geleneksel yöntemle üzüm pekmezi yapmak zorlu bir süreç gerektiriyor" dedi.

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