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Burdur'da 'Okulumu seviyorum, aşımı oluyorum' kampanyası Burdur ikinci doz aşıda 9. sırada

İHA

Burdur'da 'Okulumu seviyorum, aşımı oluyorum' kampanyası Burdur ikinci doz aşıda 9. sırada

Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde 'Okulumu seviyorum aşımı oluyorum' kampanyası kapsamında aşılama çalışması başlatıldı.
Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Okulumu seviyorum aşımı oluyorum' sloganıyla okullarda aşılama çalışması yürüttüklerini söyleyerek "Bugün öğrencilerden ve velilerinden bizi mutlu eden yoğun bir ilgi var. İlimizde aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 1219 yaş grubundakilerine toplamda 11 bin doz aşı yaptık. Aşılamayı artırmaya yönelik gayretimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha da artırıp okullardaki eğitimin sürekliliğine önemli katkı sağlayacağız" dedi.

"Burdur ikinci doz aşıda 9. sırada"
Burdur'un aşılamada iki dozu tamamlanan iller arasında 9. sırada olduğunu açıklayan il Sağlık Müdürü Dr. Sırrı Şenbayram, "İl genelinde 420 bin doz aşı yapıldı. iki doz aşısını tamamlayanlar nüfusun yüzde 75'ine tekabül ediyor. Yüzde 90'a yakın da tek doz aşı yaptıranlar var. Biz randevusuz olarak da toplum sağlığı, hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşıları yapmaktayız. Bunun yanında köylerimizde, mahallelerimizde, pazar yerlerinde mobil aşılama çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da velilerin gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Aşıyı ne kadar yaygınlaştırabilirsek salgından o kadar hızlı kurtulacağız. Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Bu çalışmayla öğrencilerin ülkede en yüksek oranda aşılanmış olmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın ve toplumun sağlığını koruma yönünde emek verme gayretindeyiz. Yüz yüze eğitimin devamı için bu çalışmalar gerekli" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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