Bucak'taki orman yangını kontrol altına alındı

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Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşbaba köyünde Bucak Orman İşletme Müdürlüğü sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 2 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 10 itfaiye aracı ile 150 personel müdahale etti. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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