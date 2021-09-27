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İtfaiyecilere başkandan teşekkür belgesi Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Son kıvılcım sönene, Ayşe teyze evine dönünceye kadar biz buradayız sloganıyla yola çıktık"

İHA

İtfaiyecilere başkandan teşekkür belgesi Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Son kıvılcım sönene, Ayşe teyze evine dönünceye kadar biz buradayız sloganıyla yola çıktık"

Burdur'da İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte Burdur İtfaiyesi'nde görev yapan 52 itfaiyeciye teşekkür belgesi verildi.
Burdur Belediyesi Susamlık Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başkan yardımcıları Hasan Duygulu ve Ali Say, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, emekli itfaiyeciler ve itfaiye personeli katıldı. Yemekte konuşan Başkan Ercengiz, yangından sele, ağaçtaki kediden ev su baskınına, araçtaki yaralı vatandaşın kurtarılmasına varıncaya kadar birçok alanda hizmet veren itfaiyecilerin 28 Temmuz'da Türkiye’de belki de bölgenin bu güne kadar hiç görmediği büyüklükte orman yangınını günlerce süren çaba sonucunda söndürmeyi başardığını hatırlattı. Ercengiz, "Burdur Belediyesi personelinin yani itfaiye personelimizin şöyle bir cümlesi vardı ve bizde bunu slogan ettik. Her gün sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve bunu kendine hedef edinmiş itfaiyeci arkadaşlarımızın sayesinde de birçok noktada yangının büyümesini engelledik, daha çok zarar görülmesinin önüne geçtik. Ne dedik ‘Son kıvılcım sönene, Ayşe teyze evine dönünceye kadar biz buradayız' dedi arkadaşlarımız. Sevgili müdürüm konuşurken sağ olsun iltifatta bulundu, 'Başkanımız her yere geldi' dedi. Gitmeye çalıştım, onların her anında onlarla birlikte olduğumuzu Burdur halkı adına onların yanında olduğumuzu ifade etmeye çalıştım. İnanın zor koşullarda ve şartlarda arkadaşlarımız canlarını hiçe sayarak, âdete ateşin ortasında kalarak her bir ağacın, her bir gövdenin yanmaması için mücadele ettiler. Yukarıdan yapılan müdahalelerin içinde kaldılar ve o yönlendirmeler sayesinde belki de birçok noktada yangının daha büyük alanlara yayılmasının da önüne geçtiler. Bu anlamda da ben sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 7,5 yıldır bu görevi yapıyoruz. Müdürlerimizin sizlerin bizlere ilettiği talepler doğrultusunda da itfaiye müdürlüğümüzün ekipmanlarını güçlendirmeye çalıştık. Onların öngörüsü, bizlerin yönetimsel becerisi diyelim ortaya koyduğumuz irade ile o yangınlara götürdüğümüz araçların birçok itfaiye aracında henüz tasarlanmamış olduklarını arkadaşlarımız bizlere ifade ettiler. Bu yangınlardan çıkardığımız dersler de var, biz bunları irdeleyip önümüzdeki süreç içerisinde araç gereç eksiğimiz var ise bunları tamamlayacağız. Kuruluşu 300 yılı geçmiş bir teşkilatın bireyi olan ve bunun kıvancını yaşayan tüm itfaiyeci arkadaşlarımızın haftasını bir kez daha kutluyor, alnımızın akıyla başardığımız tüm görevlerin yanı sıra bundan sonra da gideceğimiz her görevde burnumuz kanamadan tüm görevlere hazır bir şekilde evimize, yuvamıza dönmenizi temenni ediyorum” dedi.
Başkan Ercengiz daha sonra itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi.

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