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AFAD: Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te 4.2 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.DHA-Gündem Türkiye-Burdur

2021-10-03 10:29:58



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