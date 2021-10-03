Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "03.10.2021 tarihi saat 10.15 sıralarında merkez üssü Bucak ilçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-10-03 11:18:44
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