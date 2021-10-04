Su seviyesi artan Yarışlı Göl’e kuş akını Yazın kuruyan gölde tekrar su toplanmaya başladı Bu durum göldeki su kuşu popülasyonunun da arttırdı

Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle suyu tamamen tükenme noktasına gelen Burdur Yarışlı Gölü’nde sonbahar mevsimi ile birlikte kaynak sularının da artmasıyla tekrar su toplanmaya başladı. Bu durum göldeki su kuşu popülasyonunun da artmasına neden oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yaban hayatının takibi ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında Yarışlı Gölü’nün güncel su kuşu popülasyonu tespiti yapıldı. Her yıl binlerce flamingo başta olmak üzere birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü’nde şu sıralar binlerce angıt, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun ördekleri ile çeşitli su kuşları gözlemlenebiliyor.

Yapılan envanter çalışmalarında ve literatür araştırmalarında göl havzasında 141 kuş türü tespiti yapılan Yarışlı Gölü, yağışların artması ve gölün daha fazla su tutmasıyla birlikte daha fazla kuş türünü misafir edeceği günleri bekliyor. Öte yandan gölde bulunan kuş sürüsü havadan drone ile görüntülendi.

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