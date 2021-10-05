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Burdur'da aday sürücü ölümden döndü Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü

İHA

Burdur'da aday sürücü ölümden döndü Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü

Burdur’da aday sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Burdur Kurna köyü rampasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Özartunç (19) yönetimindeki 07 GL 213 plakalı araç Kurna Köyü rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonra aday sürücü belgesi olduğu öğrenilen sürücü Süleyman Özartunç yaralandı. Özartunç, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı.
Kaza yerinde inceleme yapan il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri hurdaya dönen aracı kaldırmak için BurdurAntalya yolunu tek şeritten verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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