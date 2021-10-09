Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu

DHA

Ragbi Milli Takımı, Andora'ya mağlup oldu


Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Burdur'da oynanan Avrupa 15'Li Ragbi Conferans 2'nci Ligi Güney Grubu müsabakasında Türkiye, Andorra'ya 22-12 yenildi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Toto Stadyumu'nda oynanan Avrupa 15'li Ragbi Conferans 2. Ligi Güney Grubu müsabakasını Burdur Valisi Ali Arslantaş, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile bin civarında taraftar izledi.Hırvat hakem Ivan Zelic'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Andorra 11-0 önde tamamladı. Müsabakada Türkiye, Andorra'ya 22-12 mağlup oldu.
Maç sonunda açıklama yapan Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Gönül isterdi ki buradan size bir galibiyet armağan edelim. Buradan ülkemize güzel bir galibiyet armağan edip, Ankara'ya dönmek isterdilk. Önümüzde Sırbistan maçı var. Ben takımımıza inanıyorum. Sırbistan maçına çok güzel bir şekilde hazırlanıp, galibiyeti kazanacağız" diye konuştu.
Türkiye 15'li Ragbi Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 23 Ekim'de Sırbistan Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maç başlangıcı
-Maçtan detay
-Murat Pazan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-10-09 15:24:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi
YEREL HABERLER Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue: Hedefimiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.