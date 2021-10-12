Otomobilin motoruna giren yavru kedi güçlükle çıkartıldı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ve minik hayvanseverin desteğiyle çıkarıldı.

Sanayi Mahallesinde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan araç sahibi muhasebeci İsmail Baştaş, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Baştaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için çaba harcadı, fakat minik kedi aracın içinden bir türlü çıkmadı. Araçta kedi sesini duyan ve itfaiyenin çalışmasını gören hayvan sever Rasime Kuzgun da kendi kedisini aracın yanına getirdi. Araçta sıkışan minik kedi diğer kediyi görünce motor kısmından çıkarıldı.

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