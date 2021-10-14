Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Burdur'un Gölhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölhisar ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığına dair bilgiler elde edilen C.K. ve H.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 kilo 355 gram esrar, 6.5 gram kenevir tohumu, 4 kök Hint keneviri bitkisi, 2 adet zıvana diye tabir edilen tütünle karışık madde ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma, ” suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.