Burdur'da polis açtığı standla vatandaşı bilgilendirdi Narkotik Köpeği “Sarik“ stantta ilgi odağı oldu.

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla mücadele müdürlüğü Cumhuriyet Meydanında stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. Görevli polisler tarafından vatandaşları suç ve suçluyla mücadele konusunda bilinçlendirmek, meydana gelen suçlara karşı almaları gereken güvenlik tedbirleri konusunda uyarmak, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmek, polishalk ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Stantlarda polislere eşlik eden Narkotik köpeği “Sarik“ de görev aldı.



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