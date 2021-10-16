Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)SON yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sonbahar aylarında gün batımında oluşan güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.
Son 50 yılda su seviyesi 17,7 metre düşen Burdur Gölü'nde, güneş dağların arkasından batarken göl yüzeyinde kızıllık oluştu. Göl, sonbahar aylarında gün batımındaki doğal güzelliğiyle fotoğrafçıların da uğrak yeri oldu. Eşsiz manzarada fotoğrafçılar gölde en güzel anları yakalamak için çaba gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-10-16 11:04:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.