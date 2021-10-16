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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölhisar’da, 'öncelik yayanın' uygulaması

İHA

Gölhisar’da, 'öncelik yayanın' uygulaması

Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince ortaklaşa yaya geçidi bilgilendirmesi yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atılmıştı.
2019 yılında hayata geçirilen düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını onlara vermek durumunda kalmaları sağlandı.
Bu kapsamda Burdur’un Gölhisar ilçesinde Jandarma ve Polis Ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulama ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç sürücüleri uyarıldı.
Her bir sürücü durdurularak bilgi içerikli broşürler dağıtılırken aynı zamanda emniyet kemeri, seyir halinde iken cep telefon kullanılmaması ve bunun gibi konularda sürücüler bilgilendirildi. Diğer taraftan Jandarma Trafik ekiplerince de traktör kullanımı ve reflektör uyarılarının olduğu broşürler de sürücü ve vatandaşlara dağıtıldı.
Jandarma ve Polis ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları bilgilendirme uygulaması çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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