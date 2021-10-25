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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da zehir tacirlerine suçüstü baskın

İHA

Burdur’da zehir tacirlerine suçüstü baskın

Burdur’da uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahıs, araç içerisinde suçüstü yakalandı. Şahıslar, ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19 Ekim Salı günü Ö.A. ve Ç.H. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgisi alındı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Burdur Merkez ilçe Çine köyü yol ayrımında Ö.A. ve Ç.H. isimli şahısların içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada; 13 gram eroin, 14 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte suçüstü yakalandılar. Cumhuriyet savcısının kararıyla Ö.A. ve Ç.H. isimli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılarak ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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