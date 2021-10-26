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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklere trafik eğitimi

İHA

Miniklere trafik eğitimi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan çalışma sonrasında okullarda öğrencilere trafik ve yaya güvenliği üzerine eğitim programları başlatıldı. Gölhisar Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölhisar Merkez İlkokulu öğrencilerine verilen trafik eğitimi renkli anlara sahne oldu.
Okulun konferans salonunda sınıf sınıf verilen eğitimlerde öğrencilere trafik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yaya güvenliği, yaya geçidi kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yolun karşısına geçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve benzeri konularda eğlenceli video sunumlarıyla verilen eğitimlerde minikler eğlenceli anlar yaşadılar.
Sorucevap şeklinde de öğretilerin pekiştirildiği eğitimlerde minikler trafik polisleriyle hem sohbet etme imkânı buldular hem de kafalarına takılan soruları ekiplere yönelttiler. Ayrıca Gölhisar Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere Kırmızı Düdük uygulaması da hatırlatılarak trafik kurallarına uymayanlara uyarmakları gerektiği de hatırlatıldı.

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