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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da Cumhuriyet'in 98'inci yılı coşkuyla kutlandı

İHA

Burdur'da Cumhuriyet'in 98'inci yılı coşkuyla kutlandı

Burdur'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Burdur'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın makamında tebriklerin kabulü ile başlayan tören, Gazi Atatürk Stadyumunda devam etti. Stadyumdaki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 29 Ekim Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Burdur Mehteran Takımının ve halk oyunları gösterisi sonrasında komando birliği, okul takımları ve öğrenciler tören geçişi yaptı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Garnizon Komutanı P. Kom. Alb. Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri, polis ve askeri erkan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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