Burdur'daki kazada ölen 2 ABD'linin cenazesi henüz alınmadı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Çavdır ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ABD vatandaşı Michael Caesare'nin ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Antalya'da morgda tutulan 2 ABD'linin cenazelerinin ise henüz alınmadığı kaydedildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Bölmepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli olan yolda Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonet ile ABD´li Steven Michael Caesare (50) yönetimindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki Vanessa Lydia Caesare (47) ve Alexandria Victoria Caesare (26) öldü. Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Çağdaş ve Steven Michael Caesare Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Steven Michael Caesare, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün Burdur Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Michael Caesare'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü, bugün akşam saatlerinde ya da yarın normal servise alınabileceği kaydedildi. Diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Çağdaş'ın ise durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Vanessa Lydia Caesare ve Alexandria Victoria Caesare'nin cenazelerinin henüz alınmadığı, işlemlerin pazartesi gününe kadar sürebileceği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-10-29 14:38:58



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