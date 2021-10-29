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Uzman çavuş otel odasında ölü bulundu

DHA

Uzman çavuş otel odasında ölü bulundu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BİTLİS Tatvan'da görev yaptığı öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Göktürk Demir (22), Burdur'daki bir otel odasında bilekleri kesik halde ölü bulundu.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölümü´nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenilen ve Bitlis Tatvan Komando Bölüğünde Uzman Çavuş olarak görev yapan Göktürk Demir, yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarını görmek için Burdur'a geldi.
Burdur kent merkezinde bir otelde konaklayan Demir, bu sabah kahvaltıya inmedi. Uzun süre odasından çıkmaması üzerine otel görevlileri Demir'i telefonla arayıp ulaşamadı. Bunun üzerine odaya çıkan görevliler, Demir'i yatağında kanlar içinde gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bilekleri kesik olan Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Demir'in, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-10-29 19:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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