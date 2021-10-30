Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi ailesine teslim edildi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da otel odasında dün ölü bulunan Uzman Çavuş Göktürk Demir'in (22) cenazesi ailesine teslim edildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Bitlis Tatvan Komando Bölüğü'nde görevli uzman çavuş Göktürk Demir, bir hafta önce arkadaşlarını görmek için kente geldi. Kent merkezinde bir otelde konaklayan Demir'e ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine görevliler odasına girdi. Yatağında bileğindeki kesiklerle kanlar içinde bulunan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur Devlet Hastanesi´nde otopsi işlemleri tamamlanan Demir'in cenazesi, ailesine teslim edildi. İntihar ettiği anlaşılan Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından morgdan alınarak cenaze aracına kondu. Demir'in cenazesi memleketi Yozgat'ın Yerköy İlçesi Hacıuşağı köyünde toprağa verilecek.

Yeğeninin 9 ay önce göreve başladığını anlatan Mehmet Ali Demir, "3 ay önce annesini kaybetmişti. Kendisini toparlayamadı. Herhangi bir sorunu olduğunu bilmiyorum" dedi.

Burdur İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Hatipoğlu da morga gelerek Göktürk Demir'in yakınlarına başsağlığı diledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-10-30 15:31:31



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