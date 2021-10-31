148 desibel ses sistemine sahip araç içinde duramadılar Modifiye araç tutkunları Burdur'da buluştu

Burdur'da modifiye araç tutkunları uzay çatı altında bir araya geldi. Modifiye Araçlar Festivaline, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden 350'ye yakın araç katıldı.

Festivalde "Müzik Sistemli Araçlar Arasında Desibel Yarışması", "Klasik Araçlar Arasında Güzellik Yarışması", "Tofaş Araçlar Güzellik Yarışması" düzenlendi. Türkiye’nin birçok illerinden katılımcıların olduğu programda çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlendi. Festival havasında geçen etkinlikte, bir aracın içine yerleştirilen ses sistemi ise izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Ses sisteminden araç çamlarının kırıldığı öğrenilen araçta meraklı gençler 148 desibellik ses sistemi bulunan araç içinde durmaya çalıştı. Araçtan çıktıklarında geçici duyma kaybı yaşayan gençler kendilerini araçtan dışarı zor atıp kulaklarını tuttu. 7'den 70'e binlerce modifiye araç tutkununun ilgiyle izlediği festival, akşam saatlerine kadar devam etti. Farklı marka ve modellerdeki araçların yer aldığı etkinlikte çekici üzerine yerleştirilen aracın ise lastiklerini yakması izleyenleri etkiledi.

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