Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Uyar (54), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında KaramanlıBurdur Karayolu Göl Polis Dinlenme Tesisleri kavşağında meydana geldi. Mert T. (24) yönetimindeki 35 TNE 87 plakalı otomobil, Hasan Uyar´ın (54) kullandığı, arkasında römork bulunan 15 NE 247 plakalı motosikletle çarpıştı.
METRELERCE UZAĞA FIRLADI
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü Hasan Uyar, metrelerce uzağa fırladı. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, motosikletiyle yol kenarlarından atık malzeme topladığı öğrenilen Hasan Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Uyar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hasan Uyar'ın arkasından motosikleti ile gelmekte olan arkadaşı Yıldırım Çalışan, "Biz art arda gidiyorduk. Bir anda kavşağa döndü. Dur demeye kalmadı. Kulakları da az duyuyordu. Araba da çok süratliydi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-11-02 20:02:21
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