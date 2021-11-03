Burdur Valiliğinden Salda Gölü ile ilgili haberlere yanıt: “Üst düzey çevre hassasiyeti gözetiliyor”

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada Burdur’un Yeşilova ilçesi Salda Gölü Halk Plajında düzenlemesi yapılan spor alanları ile ilgili açıklama ve haberlere yer verildiği belirtilerek, "İddia edildiği gibi bu alanlarda magnezit yapıda veya göl kıyısında bulunan kumlardan getirilerek kullanılması söz konusu olmadığı gibi, sakatlanmayı önleyen yapısı ve bölgeye uygun olması nedeniyle renk tonu beyaz olan 'Sıfır Numara Kuvars kum' kullanılmıştır" denildi.

Burdur Valiliği, Salda Gölü ve çevresinin büyük önem taşıdığına değinerek üst düzey hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Valilikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:



“Sıfır numara kuvars kum kullanıldı

Haberlerde yer verilen “Salda Gölü Halk plajı olarak bilinen ama millet bahçesi inşa edilen sit alanı olan yerde ahşap binalarla göl arasında yapılan voleybol ve futbol sahalarının içine doldurulan madde nedir? düzenlemesi yapılan Voleybol ve futbol sahasının tabanına serilen beyaz maddenin Salda Gölü kenarındaki kil ve siyanobakterilerin aktivitesi sonucu oluşan hidromanyezit mineralleri olduğu tahminini içeren iddialarla ilgili açıklama yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Halk Plajında yıllar öncesinde yapılan ve zeminleri beton olan bu iki spor alanıyla ilgili yapılan iyileştirme ve düzenleme çalışmaları kapsamında, ‘Sıfır Numara Kuvars kum’ kullanılmıştır. Bu kumlarla zemindeki beton kapatılmıştır, betonun üzeri hariç kuvars kumu kullanılmamıştır.



Üst düzey çevre hassasiyeti gözetiliyor

İddia edildiği gibi bu alanlarda magnezit yapıda veya göl kıyısında bulunan kumlardan getirilerek kullanılması söz konusu olmadığı gibi, sakatlanmayı önleyen yapısı ve bölgeye uygun olması nedeniyle renk tonu beyaz olan 'Sıfır Numara Kuvars kum' kullanılmıştır. Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü ve çevresinin doğal haliyle korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakılması amacıyla yürütülen çalışmalar, Valiliğimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok yakın bir koordinasyonu içerisinde üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek sürdürülmektedir."

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