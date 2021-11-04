Kovid-19'a yakalanan hamile, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Kovid-19'a yakalanan 22 haftalık hamile Selda Oğuz (33), ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.
Burdur Merkez Yaylabeli Köyünde oturan 22 haftalık hamile Selda Oğuz, sempton gösterince yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine Burdur Devlet Hastanesi'nde devam edilen Oğuz´un, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Oğuz'u almak için Antalya'dan gelen ambulans helikopter, Burdur 58'inci Komando Alayı´ndaki piste indi. Ambulans helikopter sezaryen doğum yapma riski bulunan Selda Oğuz'u, Antalya´ya götürdü. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-11-04 19:14:38
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