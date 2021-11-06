Misinalı tuzağa yakalanan gökdoğan doğaya bırakıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da çam ağacına güvercin yakalamak için kurulan misina tuzağına yakalanan, dünyanın en hızlı kuş türlerinden olduğu bilinen gökdoğan, itfaiye tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Menderes Mahallesi'nde ayaklarındaki misinayla çam ağacına takılan gökdoğanı görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, güvercine tuzaklanan misinaya ayakları dolanan gökdoğanı kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdürlüğe götürdüğü gökdoğanın ayağındaki misina ipleri kesildi. İtfaiye erlerinin su içirdiği gökdoğan daha sonra gökyüzüne salındı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-11-06 11:41:08
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