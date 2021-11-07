Paralimpik okçular, Türkiye Şampiyonası'na hazır



Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Para okçulukta olimpiyat ikincisi Bülent Korkmaz ve olimpiyat beşincisi Murat Turan, Antalya'da 8-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na Burdur'da hazırlandı.

Çalışmalarını Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda sürdüren Murat Turan'ı ziyaret eden 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan Bülent Korkmaz, son antrenmanlarını Murat Turan'la birlikte yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda makaralı yay branşında beşinci olan Paralimpik Okçu Murat Turan, Türkiye Şampiyonası'nda hedefinin milli takıma seçilmek ve 2022 Şubat ayında Dubai'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Murat Turan, "Olimpiyatlardan döndükten sonra çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 Şubat ayında Dubai'de Dünya Şampiyonası var. Önce milli takım seçmelerini geçmemiz gerekiyor. Çanakkale'den takım arkadaşım Bülent abi ziyaretime geldi. Birlikte antrenman yapıyoruz. Buradan da beraber Antalya'ya yarışmaya gideceğiz" dedi.

Bülent Korkmaz ise "Murat'ın yanına gelmişken antrenman da yapalım dedik. Hedefimiz milli takıma girip Dünya Şampiyonasına gitmek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Murat Turan ve Bülent Korkmaz antrenman atışları

Murat Turan'ın açıklamaları

Bülent Korkmaz'ın atış yapması

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

Hedef tahtası

Atış yapan sporcularDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-11-07 14:04:19



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