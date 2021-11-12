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YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerin aynı misyona sahip olmaları, gelişmeyi engelleyen bir durum

DHA

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerin aynı misyona sahip olmaları, gelişmeyi engelleyen bir durum


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğu görülüyor. Ancak tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları, gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur" dedi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin, eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsiyoruz. Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma, geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra, bulunduğu il ile bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi:
"Üniversitelerin yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlaması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğu görülüyor. Ancak tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur. Özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz kendi bölgelerinde, kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için üretemeyecekleri işleri başarabilir, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır."
'22 ÜNİVERSİTEYE BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON YÜKLEMİŞ OLACAĞIZ'
Prof. Dr. Özvar, 11'inci Kalkınma Planı'nın 560 numaralı politika ve tedbirler başlığı altında da 'Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir' denildiğini vurguladı. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2016 yılında 5, 2018 ve 2019 yıllarında ilave 5´er üniversite olmak üzere toplam 15 üniversite ile sürece devam edildiğini anlatan Prof. Dr. Özvar, "Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum. Bu üniversiteler Giresun Üniversitesi fındık alanında, katma değeri yüksek tarımsal ürünler alanında Iğdır Üniversitesi, stratejik hammaddeler ve ileri tekonolji uygulamaları alanında Munzur Üniversitesi, doğal ve kültürel miras turizmi alında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, enerji alanında Batman Üniversitesi, hassas tarım ve yenilikçi işletme teknolojileri alanında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, madencilik alanında Gümüşhane Üniversitesi'dir" dedi.
REKTÖRLERE BELGELERİ VERİLDİ
Prof. Dr. Özvar, daha sonra Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programına dahil edilen 7 üniversitenin rektörüne belgelerini verdi. Toplantıya, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayran Özçelik ve Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan ile STK temsilcileri, rektörler ve akademisyenler katıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-11-12 13:54:03

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