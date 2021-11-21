Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı

DHA

Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da orta gerilim hattında bakım çalışması yaparken akıma kapılan İsmail Ünlü (20) yaşamını yitirdi, kuzeni Feyzullah Ünlü (24) ağır yaralandı.
Burdur Merkez Kayaaltı Köyü'nde orta gerilim elektrik hattında sepetli araçla bakım çalışması yapan işçiler akıma kapıldı. İşçilerden İsmail Ünlü yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan amcasının oğlu Feyzullah Ünlü (24) ise sepette kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail Ünlü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sepetten indirdiği ağır yaralı Feyzullah Ünlü ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-11-21 20:00:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
YEREL HABERLER Ozan İpek, Amatör Küme'de ter döküyor
İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü Kedi baygınlık geçirirken itfaiye eri başından yaralandı Kedi kurtarma operasyonu, itfaiye eri kurtarma operasyonuna dönüştü Telefon direğinde mahsur kalıp kurtarılan yavru kedi, merdivenlerde dengesini kaybedip düşen itfaiye eriyle birlikte yere düştü
YEREL HABERLER İtfaiye eri kediyi kurtarıp kendi düştü Kedi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.