Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı/ Fotoğraf iptali

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sayın Yazıişlerine;

'Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı' başlıklı haberle ilgili olarak kaynağından yapılan düzeltme ile yaşamını yitiren İsmail Ünlü ile ilgili geçilen aşağıdaki fotoğraflar iptal edilmiştir. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur BURDUR, (DHA)-

2021-11-21 20:59:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.