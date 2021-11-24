Sigara istediği Çinliyi bıçakladı

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Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. (22) tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A., iddiaya göre, yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Burdur'da mermer işiyle uğraşan Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-11-24 11:41:07



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