Meteoroloji Burdur için 'Sarı' uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Burdur için sarı uyarı verdi. Kuvvetli yağışlar beklendiğini belirten açıklamada vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Burdur'da 27 28 Kasım tarihleri arasından kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Sarı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şeklinde metrekareye 5175 kilogram yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmadır" ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.