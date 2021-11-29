Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu

Burdur’da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtları taşıyan pikap alevlere teslim oldu.

Olay, Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Isparta’dan Antalya istikametine seyir halinde olan 07 UP 205 plakalı pikapta geri dönüşeme gitmek üzere toplanan kağıtlar ile yüklüydü. Bir anda alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına çekerek kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. O sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. kısa sürede alevler kontrol altına alınarak olası facianın önüne geçildi.

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