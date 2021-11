Burdurlu kadın gençlerin marka takıntısı sebebiyle iş yerini kapatıp kahvehane açtı Kahvehane işletmeciliğinin erkek işi olduğu algısını yıkarak, onlarca erkeğin içinde çay dağıtıyor Gençlerin marka takıntısı kahvehaneci yaptı

Burdur’da yıllarca giyim sektöründe faaliyet gösteren 51 yaşındaki kadın, gençlerin marka takıntısıyla sektör değiştirdi. Kahvehane işletmeye başlayarak, bu işin erkek işi olduğu algısını yıkan kadının en büyük destekçisi ise yine müşterileri oldu.

Burdur’da yıllarca konfeksiyon ve terzilik yapan Sıdıka Gül Oğuzhan, gençlerin marka takıntısı ve artan maliyetler nedeniyle sektör değiştirme kararı aldı. 4 yıl önce kahvehane işletme kararı alan Oğuzhan, yıllardır kentteki erkeklere çay dağıtıyor. Kahveciliğin erkek işi olduğu algısını yıkmayı başaran Oğuzhan, elde ettiği gelirle iki çocuğunu okutuyor. Bir kadının kahvehane işletmesinin kolay olmadığını belirten Oğuzhan, müşterilerden ise bir hayli memnun.



“‘Başkan çay getirir misin’ diyerek çay istiyorlar”

Müşterileri tarafından sevildiğini belirten Sıdıka Gül Oğuzhan, “Bir kadının kahve işletmesi kolay değil tabi ki. Müşteriler gayet saygılı oluyorlar. ‘Gül abla çay getirir misin?’ diyorlar. ‘Başkan çay getirir misin’ diye çağırırlar. Beni sevip, saygı duydukları için kahveme geliyorlar. Ben müşterimden memnunum. Ailem de memnun bu durumdan. Eşim, ‘Sen benden daha iyi yapıyorsun’ diyor” dedi.

Kadınların televizyon programları başında vakit geçirmemeleri tavsiyesinde bulunan Oğuzhan, “Bu işin kadını erkeği kalmadı. Çalışmak zorundayız. Ben kadınlara boş boş televizyon programlarını izlemesinler diyorum. Bir kadının çalışıp da kendi sigortasını yatırması ne kadar güzel bir şey” ifadelerini kullandı.



“Kadının el attığı her şey mükemmel olur”

Müşterileri olan diyaloğundan mutlu olduklarını belirten Bülent Bilgin, “Kadının el attığı her şey mükemmel olur. Başkanım da mükemmel bir çay yapıyor. Sabah, akşam geliyoruz. Temiz, nezih her şeyden önce merhametli bir insan. Bizimle olan diyaloğu mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

