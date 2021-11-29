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Gelin geldiği mahallede 'kahveci hanım ağa' oldu

DHA

Gelin geldiği mahallede 'kahveci hanım ağa' oldu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da 4 yıldır kahvehane işleten Sıdıka Gül Oğuzkan (51), çoğunluğu erkek müşterilerinin 'Sıdıka abla', 'başkan', 'hanım ağa', 'Gül hanım' hitabından memnun olduğunu söyledi.
Halk Pazarı Caddesi'ndeki konfeksiyon mağazasını kapatıp kahvehane işletmeye başlayan Sıdıka Gül Oğuzkan, 4 yıldır bu mesleği severek yapıyor. Sabah saatlerinde kahvehanesini açıp, çayını demleyen Oğuzkan, gün içerisinde müşterilerine servis yapıyor. Çoğunlukla erkek müşterilerin okey ile iskambil oynadığı kahvehanede Oğuzkan, müşterilerinin kendisine 'Sıdıka abla', 'başkan', 'hanım ağa', 'Gül hanım' sözleriye sipariş vermesinden memnun olduğunu dile getirdi. Esnaf bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Oğuzkan, geçmişte konfeksiyon atölyesinde terzilik, tamirat yaptığını, daha sonra pazarda tezgah açtığını belirtti. Giyim sektöründe marka ürünlere ilgi artınca iş değişikliği yapmaya karar verdiklerini ifade eden Oğuzkan, "4 yıldır kahvehane işletiyoruz. Ben bu mahalleye gelin geldiğim için buraya alışığım. Kahvehaneme gelen vatandaşlar da bana alıştı. 'Gül hanım çay verir misin, 'Başkan kahve yapar mısın' diyorlar" diye konuştu.
Kahveciliğin zor bir meslek olduğundan bahseden Oğuzkan, "Aynı masaya defalarca gidiyorsun. Severek yapıyorum. Saat 07.30'da geliyorum. Akşama kadar devam ediyor. Para kazanmak kolay değil. Mecburuz çalışmaya. Önemli olan hakkını vererek helal para kazanmak. Ben de işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum" dedi.
İki oğlu ve iki torunu olduğunu söyleyen Oğuzkan, küçük oğlunun üniversite son sınıfta eğitimini sürdürdüğünü anlattı.
DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-11-29 15:54:53

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