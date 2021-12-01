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Burdurlu hayırsever eğitime 1 milyon lira bağışladı

İHA

Burdurlu hayırsever eğitime 1 milyon lira bağışladı

Hayırsever Mustafa Eravcı, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde yapımı devam eden 14 derslik yapı için toplam 1 milyon lira bağışta bulundu.
Burdurlu hayırsever Mustafa Eravcı, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden 14 derslikli prefabrik yapı için toplam 1 milyon lira bağış yapacak. Gölhisar İlçesi Pazar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan okul bahçesine 14 derslikli 720 metre kare prefabrik okul inşaatı için Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın makamında nakdi bağış protokol töreni düzenlendi. Taraflar olarak Hayırsever Mustafa Ayşe Eravcı ailesi ile Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş devam eden bina için nakdi bağış protokolünü Vali Arslantaş'ın makamında imzaladılar. Hayırsever Mustafa Eravcı yapı tamamlandığında 750 bin TL, Ocak 2022 tarihi içinde de 250 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon lira nakdi bağış yapacak. Hayırsever Mustafa Eravcı ve ailesinin daha önce de Gölhisar İlçesinde sağlık alanında önemli hayırlarda bulunduklarını belirten Vali Arslantaş, hayırsever aileye bu kez de eğitime verdiği nakdi destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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