Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Burdur’da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AntalyaBurdur Karayolu üzerinde yol kontrol ve arama uygulaması düzenledi. Uygulamada narkotik madde arama köpeğinin tepki verdiği bir araç ve araçtaki 3 şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda araçta ve şüphelilerden Ş.Y. ve H.M’nin üzerinde 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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