Burdur’da çalınan motosiklet parçalar halinde bulundu.
Burdur’da kent merkezinde çalınan motosiklet, yapılan çalışma sonucunda merkeze bağlı Halıcılar Köyünde bulundu. Çalınan motosiklet parçaları sökülmüş, motor numarası kazınmış, ayrıca olayda kullanılan şüphelilere ait plakasız motor ve şasi numarası kazınmış halde bulundu. olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yaşı küçük C.D. ve R.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.